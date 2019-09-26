Руан, Франция, , 09:59 — REGNUM Сильный пожар произошёл в ночь на 26 сентября на предприятии химической компании Lubrizol в городе Руан, расположенном на северо-западе Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По данным руководства завода и представителей экстренных служб, пострадавших при пожаре нет.

Также местными властями принято решение о закрытии образовательных учреждений в центре и на севере Руана в качестве меры предосторожности.

Отметим, химическая компания Lubrizol является поставщиком специальных химикатов для потребительских, промышленных и транспортных рынков.