Салехард, , 09:51 — REGNUM На Ямале в ходе недельного рейда во обеспечение прохода сиговых видов рыб к местам нереста на браконьеров было заведено три уголовных дела. Ущерб от незаконного вылова составил 1 138 993 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства.

Браконьерский улов Пресс-служба Нижнеобского территориального управления Росрыболовства

Рейд проходил с 6 по 14 сентября. Проводился инспекторами рыбоохраны совместно с полицейскими и сотрудниками службы по охране биоресурсов по ЯНАО. У браконьеров было изъято 2 450 метров плавных сетей.

В итогам рейда составлены три протокола по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты и рыболовства») и семь протоколов по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ (Нарушение правил эксплуатации судов»). В полицию переданы три материала по ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

У браконьеров изъято 304 особи чира и три нельмы на 1,1 млн рублей.