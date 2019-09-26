Москва, , 09:58 — REGNUM Ночью 26 сентября в одном из хостелов в Москве произошло возгорание, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Пожарные Moscow.mchs.ru

По данным спасателей пожар произошел по адресу Измайловское шоссе, дом 73 ж. В ходе тушения из здания спасли 15 человек. Возгорание было ликвидировано в 3:38.

INTERFAX со ссылкой на информированный источник сообщает, что в результате пожара пострадали 7 человек. Они обратились к прибывшим на место происшествия медикам.

Как передавало ИА REGNUM, той же ночью в Новосибирске загорелся ресторан, в котором находилось 50 человек. Происшествие обошлось без жертв.

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