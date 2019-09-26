Алма-Ата, Казахстан, , 09:45 — REGNUM Семь человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия на проспекте Рыскулова в Алма-Ате с участием четырех автомобилей и автобуса, передает телеканал СТВ.

Отмечается, что вечером 25 сентября водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем Toyota Camry. Столкновение также привело к повреждению еще двух автомобилей и автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области произошло ДТП, в результате которого опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 25 человек. Два человека получили травмы.

Читайте также: На востоке Казахстана опрокинулся пассажирский автобус