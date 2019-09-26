Красноярск, , 09:43 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на утро 26 сентября зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 256 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Очаги действуют в Богучанском, Кежемском и Тасеевском районах. С огнём борются более 100 человек, две единицы техники. В министерстве заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 25 сентября лесных пожаров зарегистрировано не было.

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