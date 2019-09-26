Томск, , 09:35 — REGNUM Томская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель теплохода. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, теплоход принадлежит частному лицу. Он сел на мель на 162 км реки Васюган, в 20 км от поселка Рабочий Каргасокского района.

Судно двигалось по реке с составом двух груженых барж. В это время оборвался трос рулевого управления. Теплоход сел на мель и оказался частично затоплен. Пострадавших нет, груз не утрачен.

Владелец принимает меры по восстановлению плавучести судна. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ХМАО после посадки теплохода на мель было возбуждено уголовное дело.

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