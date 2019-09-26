Анкара, , 18:05 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что под открытыми водами Средиземного моря произошло землетрясение в 5 баллов по шкале Рихтера.

Согласно данным, размещенным на веб-сайте Управления Турецкой Республики по чрезвычайным ситуациям, 24 сентября 2019 года в 10:49 на расстоянии 9,13 км вглубь земной коры был зафиксирован толчок силой в 5 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения расположен на удалении до 249 км от района Датча провинции Мугла в открытом море. Напомним, что в 11:00 землетрясение в 4,6 балла было зафиксировано в открытых водах Мраморного моря в 20 км от побережья.