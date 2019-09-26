Луганск, , 09:20 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ, сообщили 26 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские формирования обстреляли посёлок Донецкий из вооружения БМП и автоматических гранатомётов. Из крупнокалиберных пулемётов были обстреляны населённые пункты Калиново и Лозовое.

В результате обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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В пресс-службе Народной милиции также рассказали о минировании территории украинскими силовиками. В частности, в районе населённого пункта Причепиловка были выявлены три противотанковые мины, установленные поперёк дороги, а возле посёлка Новотошковское на дороге установлены 16 мин.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что в районе Попасной один боевик ВСУ пострадал во время минирования территории — случайно задел взрывное устройство на базе гранаты Ф-1.

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