Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:20 — REGNUM Проверка, проведённая местными органами Россельхознадзора выявила в медучреждении Комсомольска-на-Амуре серьёзные нарушения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Воспитанников детского дома в Биробиджане кормили кашей с личинками

В частности, в гречневой крупе, которой кормили пациентов медицинского учреждения, были выявлены вредители, пшенная и манная крупы, а также горох, не соответствовали ГОСТам. По факту нарушения были составлены два протокола об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в одном из детских домов в Биробиджане выявили факт кормления детей кашей с личинками насекомых.