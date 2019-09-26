Барнаул, , 09:13 — REGNUM Авиакомпания Azur Air обнародовала официальную информацию о жёсткой посадке самолёта Boeing 767 в аэропорту Барнаула, во время которой пострадали десятки пассажиров. Согласно сообщению, пострадавшие получат материальную помощь, но о размере компенсации за причинённый ущерб не сообщается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники авиакомпании отмечают, что при посадке самолёта, следовавшего рейсом ZF-2244, во время пробега по взлётно-посадочной полосе аэропорта Барнаула произошло возгорание правой стойки шасси.

«В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находился 331 человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа AZUR air все пассажиры были экстренно эвакуированы», — говорится в официальном заявлении Azur Air.

О причинах ЧП по прежнему не сообщается.

Напомним, инцидент с жёсткой посадкой самолёта Boeing, прибывшего из вьетнамского города Камрань в аэропорт Барнаула, произошло 25 сентября в 21:13 по местному времени из-за возгорания шасси.

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По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, за медицинской помощью в медсанчасть воздушной гавани обратились 56 человек. В стационаре на сегодняшний день находится всего один человек, двое пассажиров получили переломы лодыжек.

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