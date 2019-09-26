Ташкент, , 09:08 — REGNUM Пять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает 26 сентября агентство «УзА» со ссылкой на региональное управление безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, утром 26 сентября на автодороге, расположенной рядом с трассой Карши — Шахрисабз, водитель микроавтобуса Damas выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим микроавтобусом Damas.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября на железнодорожном переезде в Ташкентской области Узбекистана произошло ДТП, в результате которого погибли два человек и еще четверо получили различные травмы.

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