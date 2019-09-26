Бертехсгаден, , 09:00 — REGNUM В знаменитой соляной шахте Бертехсгадена на юге Германии прогремел взрыв, пострадали четыре человека, передает канал n-tv.

Взрыв произошел утром 25 сентября в части шахты, недоступной для посетителей. Четверо рабочих получили ранения, в том числе ожоги. Их жизнь вне опасности. Весь день шахта оставалась закрытой для туристов, работы были также прекращены. Серьезных разрушений внутри шахты не выявлено.

Взрыв произошел во время сварочных работ. Что именно привело к взрыву, выясняется.