Самара, , 09:00 — REGNUM Подозреваемого в кражах из автомобилей задержали в Самарской области. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По словам пресс-службы ведомства, сообщение о краже из автомобиля усилителя звука и канистры с дизельным топливом поступило от местного жителя одного из поселков Богатовского района.

Позже житель другого поселка сообщил о краже из его автомобиля имущества на сумму 9000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что вор на место преступления выезжал на автомобиле. Вскоре были установлены регистрационный номер машины и личность предполагаемого преступника.

Подозреваемого молодого человека задержали. У него дома были обнаружены все похищенные предметы.

Подозреваемый рассказал, что хотел использовать похищенные вещи для своих личных нужд, похитить которые было не трудно, поскольку автомобили не были заперты.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», которые объединили в одно уголовное дело.