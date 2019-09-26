Каир, , 09:07 — REGNUM Египетские силы безопасности арестовали бывшего лидера оппозиционной политической партии, а также двух ученых, выступающих против нынешнего правительства. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление местного Центра экономических и социальных прав (ECESR).

Халед Дауд, журналист и бывший председатель египетской оппозиционной партии «Дустур», был арестован вместе с профессорами политологии Хасаном Нафаа и Хаземом Хосни, сообщили в ECESR.

ECESR публикует обновленную информацию об арестах с момента начала «вспышки акций» протеста против президента Египта Абдул Фаттаха Ас-Сиси 20 сентября.

Дауд, который раньше писал для ВВС, и Хосни в настоящее время находятся в Верховной государственной прокуратуре в ожидании расследования, сообщил ECESR на своей официальной странице в Facebook 25 сентября. В Центре добавили, что местонахождение Нафаа все еще доподлинно неизвестно.

Число арестованных в связи с недавними акциями протеста к настоящему времени достигло 1438, добавил в центре.

Напомним, что протесты вспыхнули в Каире и других египетских городах 20 сентября после заявлений бизнесмена Мохаммеда Али, который обвинил президента Ас-Сиси и военнослужащих в коррупции. Протесты вызвали волну арестов.