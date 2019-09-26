Большой Камень, Приморский край, , 08:46 — REGNUM Назначенная на 25 сентября в 14:00 встреча общественности города Большой Камень с городским главой по вопросу срыва отопительного сезона, прошла в отсутствие мэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Приморье готово к отопительному сезону, кроме Большого Камня

Широко анонсированная в местных СМИ встреча главы города Большой Камень Александра Андрюхина с жителями города, возмущёнными ситуацией, складывающейся вокруг подготовки к отопительному сезону, прошла в отсутствие градоначальника.

Не удостоил горожан своим вниманием и председатель думы Алексей Кузнецов. Вместо себя они направили на встречу с жителями города директора муниципального учреждения «Служба единого заказчика», который, услышав вопросы, поспешил удалиться со встречи.

В социальных сетях горожане остро и эмоционально обсуждают сложную ситуацию, в которой находится Большой Камень в преддверии начала отопительного периода с 40-процентной готовностью объектов теплоснабжения и призывают краевые власти обратить внимание на «город президентского внимания», в котором практически ежегодно бывает глава государства Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, практически все муниципалитеты Приморья готовы к отопительному периоду, исключение составляет лишь город Большой Камень, в котором готовность к зиме оставляет желать лучшего.