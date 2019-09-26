Пермь, , 08:39 — REGNUM В Перми в доме №31 на Комсомольском проспекте лопнули маячки, установленные на фасаде жилого многоквартирного дома. При этом подрядчик, выполняющий ремонт, приступил к штукатурным работам. В результате трещины могут скрыть под слоем штукатурки, что, в свою очередь, создаст проблему для обследования здания, сообщает permnews.ru.

По данным информресурсов, большие сквозные трещины на фасаде многоэтажного дома обнаружили в начале сентября, когда начались работы по капремонту. Его запланировали провести к 300-летию Перми. С фасада удалили слой штукатурки и обнаружили трещины. Ремонтные работы продолжились, а на трещине установили маячки.

Жителям сообщили, что в проекте, предоставленном Фонду капремонта, не было информации о трещинах, а вся ответственность лежит на компании, которая готовила проект.

В свою очередь, в компании, готовившей проект, заявили, что обследование было выполнено, во время работ замечены трещины шириной до 10 см. Об этом фонд проинформировали.

В администрации Ленинского района подчеркнули, что ремонтные работы приостановлены. До 27 сентября должны провести инструментальное обследование дома. В этот же день, 27 сентября, в райадминистрации города назначено совещание, где рассмотрят вопрос решения проблемы. Сейчас ситуацию контролирует управляющая компания, она постоянно наблюдает за состоянием маячков. Контракты с компанией, которая проводила обследование дома, расторгнуты, сообщает 59.ru.