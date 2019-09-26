Паттайя, Таиланд, , 08:43 — REGNUM Турист из России в таиландском городе Паттайя попал в местный бар, провалившись сквозь крышу. Об этом сообщил портал PattayaNow.

Как пишет издание, инцидент произошел в ночь на 26 сентября. Владелица бара «Хелтер Скелтер» услышала сильный шум внутри. Когда она вошла в помещение, то увидела на кухне мужчину, который лежал без движений. На потолке было видно отверстие, через которое, вероятно, он и попал внутрь.

Женщина решила, что мужчина умер и вызвала полицию и спасателей. Но тот вскоре пришел в себя и стал кричать на тайском языке «Не убивай меня». Прибывшая полиция установила личность мужчины. Это был турист из России. Сообщается, что он был якобы в состоянии сильного алкогольного опьянения. Каким образом мужчина попал на крышу, он объяснить не мог.

Серьезных повреждений у российского туриста не обнаружено. Издание сообщает, что он согласился заплатить ущерб от своих действий и покинул бар.