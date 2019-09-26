Горловка, ДНР, , 08:38 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ посёлка Гольмовский на окраине Горловки пострадала гражданская инфраструктура, заявил глава администрации города Иван Приходько, сообщило 26 сентября «Донецкое агентство новостей».

«В результате обстрелов со стороны ВСУ 25 сентября 2019 года в 22:15 в поселке Гольмовский повреждены остекление в хозяйственной постройке и шиферная кровля, теплица, а также остекление в доме и автомобиль ВАЗ 21 093», — сказано в сообщении.

Данных о жертвах и раненных нет. На место происшествия выехали представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) для фиксации последствий деятельности украинских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики 28-й бригады ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, на одном из предприятий которого произошёл сильный пожар.

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