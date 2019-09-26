Горловка, ДНР, 26 сентября 2019, 08:38 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ посёлка Гольмовский на окраине Горловки пострадала гражданская инфраструктура, заявил глава администрации города Иван Приходько, сообщило 26 сентября «Донецкое агентство новостей».
Данных о жертвах и раненных нет. На место происшествия выехали представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) для фиксации последствий деятельности украинских силовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики 28-й бригады ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, на одном из предприятий которого произошёл сильный пожар.
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