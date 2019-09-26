Новосибирск, , 08:28 — REGNUM В новосибирском ресторане, который расположен на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе города, произошёл пожар. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 01:05 (время местное) 26 сентября.

Пожар произошёл в двухэтажном здании, где расположены торговый центр и ресторан. Пожарные ликвидировали горение в течение получаса. Горел подвесной потолок на цокольном этаже. Площадь горения — 10 кв. м.

После срабатывания пожарной сигнализации 50 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.