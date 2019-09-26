Оренбург, , 08:12 — REGNUM Оренбургский протоиерей Николай С., подозреваемый в особо тяжких преступлениях, запрещён в священнослужении на период следствия. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургской епархии РПЦ.

Временный запрет на деятельность священника наложил митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. Меру пресечения Николаю С. избрал Ленинский районный суд Оренбурга.

Священнику предъявили обвинения в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Он известен как приемный отец 70 детей.

К настоящему времени большинство приемных детей священнослужителя выросли и разъехались. Он остается опекуном шести несовершеннолетних и удочерителем одного ребенка. Девять детей изъяты из его дома и отправлены в учреждения для сирот, пишут «Аргументы и факты — Оренбург».

Как сообщало ИА REGNUM, Николая С. арестовали до 12 ноября. Адвокаты, вероятно, будут обжаловать помещение его под стражу.

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