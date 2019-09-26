Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:41 — REGNUM В Свердловской области сожгли цветы, принесённые к Вечному огню на площади Славы в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, это сделали учащиеся местной школы № 70.

Как сообщает издание «Между строк», инцидент произошёл ещё 20 сентября. В тот день молодой человек проходил мимо мемориала и увидел горящий в Вечном огне букет. Рядом он заметил троих детей. Мужчина начал выяснять кто из них сделал это, при этом сделал видеозапись, которую впоследствии представил в правоохранительные органы.

В подразделении по делам несовершеннолетних полиции Нижнего Тагила по данному факту организовали проверку. В ближайшее время с учащимися и их родителями будут проведены профилактические беседы. Мотивированное решение будет принято по итогам проверки.