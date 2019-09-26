Амбон, Индонезия, , 08:06 — REGNUM В результате мощного землетрясения в Индонезии погиб по меньшей мере один человек, об этом 26 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

По данным местных чиновников, один человек погиб, упав с мотоцикла, еще один человек числится пропавшим без вести.

Геологическая служба США отметила, что землетрясение произошло в 37 км к северо-востоку от города Амбон, эпицентр толчков находился на глубине 29 км. Мощность природного явления составила 6,5 балла.

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