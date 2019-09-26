Барнаул, , 08:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Алтайского края сообщило о состоянии пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта Boeing в аэропорту Барнаула. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на исполняющего обязанности главного врача Алтайского краевого центра медицины катастроф Дмитрия Аргудяева, после ЧП к медикам за помощью обратились 49 пассажиров, но эвакуированы только шестеро. Двое человек получили перелом лодыжек, а ещё один, возможно, получил компрессионный перелом позвоночника.

Одна пострадавшая госпитализирована в Алтайскую краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи (женщине поставлен предварительный диагноз «ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника»).

«Остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение», — пояснил врач.

«Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заявлено в официальном сообщении алтайского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с жёсткой посадкой в аэропорту Барнаула произошло 25 сентября в 21:13 по местному времени из-за возгорания шасси. Уже в 21:26 спасатели заявили о ликвидации задымления. Причины жёсткой посадки неизвестны, но за помощью к медикам обратились более 40 человек из 344 находившихся на борту судна.

Высадка части пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. Утром, 25 сентября, в день инцидента, спасатели проводили учения в данном аэропорту, они отрабатывали оказание помощи пассажирам самолёта, попавшего в грозу, у которого при посадке отказали навигационные системы и произошло разрушение крыла и возгорание топлива.

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