Владивосток, , 08:02 — REGNUM Скандал произошёл в 48-й школе Владивостока: от уроков отстранили преподавателя, которая писала с ошибками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Тревогу забили родители учеников 3 «Г» класса школы № 48 города Владивостока, которые в дневниках своих детей стали встречать записи, оставленные классным руководителем, содержащие вопиющие грамматические ошибки.

Как выяснилось, роль классного руководителя в школе выполняла 19-летняя студентка, которой, как очевидно, ещё нужно было самой учиться.

После проведения служебного расследования, директор школы отстранила безграмотного педагога от проведения уроков, сообщает Newsbox24.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из-за не урегулированного вопроса оплаты труда, преподаватели отказываются принимать участие в приёме ЕГЭ и ОГЭ.