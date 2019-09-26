Владивосток, , 07:58 — REGNUM Прибывший во Владивосток моторист с горевшей в Охотском море плавбазы «Пётр Житников» сообщил журналистам, что эвакуация экипажа проходила без паники и осложнений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сохранить спокойствие — оказалось самым сложным, но никакой паники не было, всё происходило, как на учебных судовых тревогах: все спокойно выходили на промысловую палубу и пересаживались на другое судно. Кранами «в корзинах» поднимали — всё было спокойно и безопасно», — рассказал журналистам по прилёту во Владивосток эвакуированный моторист Анатолий Барзул.

Пока на борту остались 59 членов экипажа вместе с капитаном, как аварийная бригада.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на плавбазе начался в тарном складе 23 сентября. Очаг возгорания локализован, но тушение воспламенений продолжается.

25 сентября два рейса «Авроры» доставили во Владивосток первую партию экипажа — 134 человека. Пострадавших на плавбазе нет.