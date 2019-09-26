Уфа, , 07:52 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвиняют в незаконной охоте. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По версии следствия, 48-летний уроженец Нового Уренгоя не имея лицензии подстрелил в лесу лося. Удостоверившись в том, что животное погибло, подозреваемый отправился домой, оставил там ружье и попросил своего приятеля поехать с ним и помочь в разделке туши животного.

Следователи считают, что подозреваемые закончив разделку животного и закопав конечности в лесу, положили в мешки мясо и отправились на квадроцикле домой. По дороге они были задержаны сотрудниками полиции по Учалинскому району.

Ружья и патроны у подозреваемого были изъяты дома, где он остановился. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты.