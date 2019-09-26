Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:40 — REGNUM На Ямале обсуждают новые подробности дела о тройном убийстве, которое произошло в июне 2019 года в городе Ноябрьске. Тогда были застрелены двое полицейских и супруга одного из них. По версии следствия убийства совершил из ревности и долгов один из участковых уполномоченных, который покончил с собой. Telegram-канал «ГБ-регионы» озвучил новую версию событий и опубликовал фотографии якобы из уголовного дела, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото с места преступления по версии Telegram-канала «ГБ-регионы» Telegram-канал «ГБ-регионы»

Фото свидетельствуют об иной версии убийства. Напомним, 3 июня 2019 года в городе Ноябрьске около 10:00 по местному времени в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной посёлка СМУ-10, было обнаружено тело участкового уполномоченного полиции 1985 года рождения с огнестрельным ранением груди. Тем временем в помещении опорного пункта полиции ОМВД России по Ноябрьску было обнаружено тело второго участкового, 1989 года рождения, с огнестрельным ранением головы. Тело расстрелянной супруги одного из погибших нашли в их квартире. Было возбуждено уголовное дело, ход расследования которого держится в тайне.

«Окружное УВД Ямала приложило максимум усилий, чтобы прикрыть недоработку по работе с личным составом и подать трагедию под соусом любовного треугольника и денежной ямы. Версия была лишь для обычных обывателей. Первых кто зашёл на место кровавой драмы в участковом пункте ждали совсем другие послания», — сообщает Telegram-канал «ГБ-регионы».

Подлинность фотографий подтвердили собственные источники двух уральских информационных агентств. В УМВД России по ЯНАО «вброс» не комментируют.

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