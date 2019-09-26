Барнаул, , 07:29 — REGNUM По последним данным, количество пассажиров самолёта Boeing, который из-за загоревшегося шасси совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, возросло. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.

Посадка самолета

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По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, за медицинской помощью в медсанчасть воздушной гавани обратились 56 человек, пишет ТАСС. При этом одна пассажирка находится в больнице.

«Остальные пассажиры осмотрены и отпущены домой», — уточнили в следственном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула у самолёта Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, прибывшего из города Камрань (Вьетнам), при посадке загорелась правая стойка шасси. На борту лайнера, по данным краевых властей, находились 344 человека, в том числе десять членов экипажа. Людей эвакуировали по надувным трапам.

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