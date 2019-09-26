ЧП с десятками пострадавших пассажиров в аэропорту Барнаула, где накануне вечером, 25 сентября, совершил жёсткую посадку Boeing, следовавший из Вьетнама, прокомментировал редактор сайта «Что делать» Валерий Савинков. Он обратил внимание на то, что приземлившийся в столице Алтайского края самолёт VP-BUV Azur Air Boeing 767−3Q8(ER) был древний — в эксплуатации по миру 28,6 лет, с 1991 года, согласно своим официальным данным, и выразил надежду, что эта история обойдётся «достаточно дорого».

Барнаул, , 07:19 — REGNUM «Хотелось бы, чтобы эта история обошлась Azur Air и крайправительству (как основному владельцу аэропорта) достаточно дорого для того, чтобы такие «Боинги"-дедушки больше не летали. И чтобы трапы раскрывались. На мой взгляд, после того, что пережили эти несчастные люди, не выдать судам им компенсации хотя бы по сотне тысяч долларов — это будет свинство», — написал алтайский журналист на свой странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 25 сентября ГУ МЧС по Алтайскому краю проинформировало граждан о проведении учений в аэропорту Барнаула и призвало сохранять спокойствие: как выяснилось позднее, по легенде там спасали людей из самолёта у которого отказали навигационные приборы от попадания молнии при посадке. Ближе к ночи стали появляться сообщения о пострадавших: у самолёта Boeing 767−300, прибывшего из вьетнамского города Камрань, при посадке загорелась правая стойка шасси. В результате жёсткой посадки пострадали десятки пассажиров.

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