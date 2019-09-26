Екатеринбург, , 07:10 — REGNUM В Екатеринбурге инспекторы дорожной полиции провели проверку водителей возле автодорожного колледжа, студенты которого несколько дней назад попали в дорожно-транспортное происшествие. По итогам рейда в отношении пяти учащихся составлены административные протоколы.

Как сообщили информационному порталу Е1 в областной Госавтоинспекции, были зафиксированы такие нарушения как отсутствие регистрационных знаков, тонировка на стёклах, а также некоторые водители и пассажиры автомобилей не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Напомним, что днём 23 сентября в Екатеринбурге возле дома №89 по проспекту Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Спровоцировал ДТП 19-летний водитель — учащийся автодорожного колледжа, который выехал на встречную полосу. Он и две его пассажирки 15-ти и 16-ти лет в результате аварии получили травмы.