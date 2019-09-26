Владивосток, , 06:37 — REGNUM Предотвращение последствий паводков обсудили министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и глава Приморья Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Паводок Mchs.gov.ru

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Губернатор Приморья выразил благодарность за содействие Минприроды по проведению работ по берегоукреплению и дноуглублению, выполненных в прошлом году и позволившие минимизировать, насколько это было возможно, последствия паводка в Октябрьском районе и городе Уссурийске.

В ходе встречи обсуждался вопрос строительства дамб в Чугуевском районе, городах Уссурийск и Лесозаводск.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе и начале сентября Приморье переживало одну волну паводка за другой, что привело к подтоплению значительных территорий и причинению серьёзного ущерба.