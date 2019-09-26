Биробиджан, , 06:22 — REGNUM Все четыре новых очага распространения вируса африканской чумы свиней находятся в Ленинском районе Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Очаги расположены в населённых пунктах Биджан, Степное, Новое и в хозяйстве, находящемся между селами Башмак и Кирово. В этих очагах находится порядка 200 свиней, которых, теперь, придётся уничтожить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очаг распространения африканской чумы свиней был выявлен в селе Амурзет, где изъятию подлежали около 200 свиней.