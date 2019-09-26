Якутск, , 06:10 — REGNUM В Якутии завели уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МВД Якутии, в 2017 году Николай Петров, который на тот момент был замминистра сельского хозяйства, получил взятку от одного из предпринимателей в виде частного дома за 500 тыс. рублей за помощь в содействии по поставкам стройматериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии бывший эксперт дорожного хозяйства ГКУ «Управтодор» Владимир Местников арестован за получение взятки в крупном размере за приёмку дорожных работ.