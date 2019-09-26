Хабаровск, , 06:01 — REGNUM По состоянию на 26 сентября уровень Амура в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре понизился в среднем на десять сантиметров. В зоне подтопления остается 357 домов и 1 389 приусадебных участков, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Комсомольске-на-Амуре, наиболее пострадавшем в результате паводка, остается подтоплено 310 домов и 807 приусадебных участков.

Всего от паводка пострадали 74 населенных пункта в восьми муниципальных образованиях. Также сообщается о переливах воды на 95 участках дорог местного значения.

На территории края силами МЧС продолжается ликвидация последствий прохождения тайфуна «Линлин». Всего к работам привлечено 472 человека и 104 единицы техники. Основные усилия служб сосредоточены на возвращении в эксплуатацию социально значимых объектов.

Людей из зон затопления готовы принять 21 пункт временного размещения на 737 человек.

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