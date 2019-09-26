Биробиджан, , 05:50 — REGNUM На совещании президента России Владимира Путина с правительством, министр по строительству и ЖКХ Владимир Якушев подтвердил готовность предоставить Еврейской автономной области 120 млн рублей для преодоления кризиса в теплоснабжении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению министра региону необходимо выделить 120 млн рублей, которые будут использованы для поддержки области при прохождении отопительного периода.

«Это межтарифная разница, которая позволит нам на сегодняшний день снять все аресты со счетов их государственного предприятия «Облэнергоремонт», для того чтобы они полноценно могли на данный момент функционировать. А также получить возможность в рамках этого финансового ресурса заплатить авансы для создания 45-дневного запаса топлива на котельных», — пояснил Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимиру Путину доложили о критической ситуации, сложившейся в ЕАО перед началом отопительного периода.