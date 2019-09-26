Воронеж, , 05:15 — REGNUM Легковой автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовым автомобилем в Воронежской области, передает «Первый канал».

Сообщается, что ДТП произошло на трассе М4 в ночь на 26 сентября в районе Верхнего Мамона. Водитель иномарки выехал на встречную полосу. где столкнулся с фурой на большой скорости. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки. Очевидцы сообщают, что иномарку «разорвало на части». В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на трассе под Новосибирском столкнулся легковой автомобиль с грузовиком. В результате аварии погибли четыре человека, находившиеся в салоне легковушки. Водитель фуры не пострадал.

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