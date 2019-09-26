Новосибирск, , 04:44 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в грузовик в Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла на 93-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 25 сентября. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП погибли четыре человека — трое мужчин и одна девушка, которые находились в салоне иномарки. Ведется выяснение причин и обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Петропавловске-Камчатском, что привело к столкновению легковушки с еще двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП не было.

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