Богота, , 04:29 — REGNUM Взрыв произошел в педагогическом университете столицы Колумбии Боготы, сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что взрыв прогремел во второй половине 25 сентября в университете на севере колумбийской столицы. В тот момент возле вуза проходила протестная акция. В результате взрыва пострадали пять человек, они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время ведется расследование. По предварительной версии, причиной взрыва стала детонация самодельного взрывного устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в столице Колумбии Боготе произошел взрыв на фабрике пиротехники. В результате взрыва погибли четыре человека, еще десять получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в столице Колумбии унес жизни четырех человек