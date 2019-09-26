Биробиджан, , 04:29 — REGNUM В Еврейской автономной области заболеваемость ОРВИ превысила пороговый уровень на 3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Основная масса заболевших — дети в возрасте от 7 до 14 лет. При этом вирус гриппа в настоящее время не выявляется, у детей отмечаются случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции. Среди возрастной группы 7 — 14 лет порог заболеваемости превышен на 35,2%, среди всех заболевших они составляют долю в 41,5%. В среднем госпитализируют 2% обратившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27% увеличилось число больных ОРВИ в Удмуртии. Из 16,8 тысяч заболевших, 12 тысяч — дети.