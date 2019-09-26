Казань, , 04:21 — REGNUM Житель Ютазинского района Татарии осуждён за нападение на полицейского, кражу, а также то, что натравил свою собаку, которая укусила сотрудника полиции. Мужчина на 2,5 года отправится в колонию-поселение, если не обжалует приговор, пока не вступивший в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Первое происшествие произошло в середине февраля 2019 года в посёлке Уруссу. 33-летний мужчина, будучи в гостях и нетрезв, украл у хозяина телефон. Ущерб пострадавший позднее оценил в 8 тыс. рублей. Второй эпизод произошёл в начале апреля, когда ограбленный смог восстановить ход событий и сообщил о своих подозрениях в полицию. Будучи уже у себя дома в том же посёлке и снова пьян похититель телефона ударил прибывшего к нему полицейского в грудь и натравил собаку. Животное укусило сотрудника правоохранительных органов за бедро. Вину подсудимый не признал.

Напомним, также в Тетюшах (Татария) за оскорбление полицейского в сентябре 2019 года осуждён на 160 часов обязательных работ 25-летний житель Казани. В середине августа текущего года гражданин, будучи пьян и находясь на улице, нецензурно обругал представителя правоохранительных органов. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.