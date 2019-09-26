Благовещенск, , 04:10 — REGNUM В Селемджинском районе Приамурья полиция задержала бригаду «чёрных старателей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Китайцы незаконно разведывали золото в Якутии

Установлено, что в ручье Средние Ингагли работала бригада золотодобытчиков, в состав которой входили граждане Китая. Они производили добычу россыпного золота в отсутствие лицензии на право пользования недрами, документов на водопользование, а также оформленного договора аренды лесного участка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии китайская фирма вела разведку полезных ископаемых, в частности, золота в бассейне реки Томмот. Их деятельность была пресечена правоохранительными органами.