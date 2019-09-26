Казань, , 04:03 — REGNUM Судом к двум годам лишения свободы условно приговорена жительница Казани, которая обокрала в одном из отделений банка 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

36-летняя женщина увидела кошелёк, принадлежащий ветерану, на столе у кассира-операциониста, когда находилась в банке. Подгадав момент, она забрала кошелёк и скрылась из отделения. Пенсионер лишился своих накоплений — 70 тыс. рублей. Происшествие произошло в июне 2017 года. Грабительницу установили и на сегодня она осуждена на два года условно с таким же испытательным сроком. Вины она так и не признала.

Напомним, в 2018 году в медиаповестку страны попал другой скандал, связанный с ветераном, проживающим в Казани. Управляющая компания насчитала 92-летнему фронтовику Юрию В. свыше 40 тыс. рублей долга, с которым он оказался не согласен. Когда ветеран не стал гасить выставленный счёт, ему начали отключать услугу энергоснабжения, а позднее и вовсе передали долги коллекторам, которые пришли к пожилому человеку с угрозами.

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