Барнаул, , 03:21 — REGNUM Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Boeing в Барнауле составило 49 человек, 26 сентября передают «Вести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing авиакомпании Azur Air совершил жёсткую посадку в аэропорту столицы Алтайского края 25 сентября. Во время посадки у лайнера произошло возгорание стойки шасси.

В самолёте находились десять членов экипажа и 334 пассажира. Ранее сообщалось о 42 пострадавших.

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