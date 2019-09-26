Барнаул, , 03:13 — REGNUM Ситуация, связанная с ЧП в аэропорту города Барнаула, находится на контроле региональных властей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Алтайского края.

Как утверждают краевые власти, тяжких телесных повреждений никто не получил. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно. Окончательные причины происшествия установят специальные службы.

В Барнауле прошло заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии посетили место происшествия.

Как ранее заверил зампредседателя краевого правительства Игорь Степаненко, утренние рейсы из Барнаула по причинам, связанным с работой аэропорта, задерживаться не будут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП в аэропорту Барнаула произошло 25 сентября в 21:13 по местному времени. У самолёта Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, прибывшего из города Камрань (Вьетнам) в Барнаул, при посадке загорелась правая стойка шасси. На борту самолёта, по данным краевых властей, находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа. Людей эвакуировали по надувным трапам.

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По последним данным, за медицинской помощью обратились 49 человек.

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