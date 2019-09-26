Петропавловск-Камчатский, , 03:04 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Петропавловске-Камчатском, сообщает агентство «КамИНФОРМ» со ссылкой на источник в местном управлении ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла утром 26 сентября на спуске с остановки «4-й километр» на остановку «Коммунпроект». Автобус врезался во впереди стоящую легковушку, которая затем врезалась в другой автомобиль, а тот — в четвертый. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП не было. По данным ГИБДД, на момент аварии в автобусе находились пассажиры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в селе Баклаши в Иркутской области легковой автомобиль Nissan столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП погибли два человека.

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