Исламабад, , 01:15 — REGNUM Число погибших в результате землетрясения на границе Пакистана и Индии достигло 38 человек, сообщает пресс-служба Национального управления страны по борьбе со стихийными бедствиями.

Сообщается, что спасатели в ходе операции обнаружили тела 38 погибших. Также число пострадавших в ходе землетрясения оценивается в 646 человек. Частично или полностью были разрушены не менее 454 жилых домой. Отмечается, что частично был разрушен и мост между городами Мирпур и Бхимдер.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в пакистанском Кашмире произошло землетрясение магнитудой 6,3. Ранее национальные службы страны сообщали о 30 погибших и 450 пострадавших.

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