Берлин, , 23:39 — REGNUM В Германии американский ударный вертолет AH64 Apache врезался в высоковольтную линию электропередач, сообщает 25 сентября информпортал br.de. со ссылкой на полицию.

ЛЭП Грук Андрей © ИА Красная Весна

Инцидент произошёл в районе города Ансбах в федеральной земле Бавария.

Вертолёт совершил жесткую посадку. О судьбе его экипажа пока не сообщается.

От столкновения с воздушной машиной одна опора ЛЭП рухнула, а вторая получила заметные повреждения.

Сильных перебоев в электроснабжении местные жители не заметили.

Место вынужденной посадки вертолёта оцеплено.

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