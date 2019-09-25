Барнаул, , 21:51 — REGNUM В результате аварийной посадки пассажирского самолёта Boeing 767 авиакомпании Azur air в Барнауле за медицинской помощью обратились 42 человека. Об этом сообщила RNS помощник главы управления по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Как уточняется, у большинства обратившихся в медицинские пункты Барнаула зафиксированы ушибы и ссадины. Пять человек госпитализированы в больницы с подозрениями на переломы нижних конечностей.

По факту произошедшего транспортным управлением СК организована доследственная проверка. Следователи опрашивают очевидцев и пострадавших, а также проводят осмотр воздушного судна.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября у самолёта Boeing 767−300, прибывшего из вьетнамского города Камрань в Барнаул, при посадке загорелась правая стойка шасси. После его приземления возгорание было ликвидировано.

На борту воздушного судна находились более 330 пассажиров и десять членов экипажа. Людей из самолёта эвакуировали по надувным трапам.

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