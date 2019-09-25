Нижний Новгород, , 21:41 — REGNUM Доследственная проверка начата следственным управлением следственного комитета Нижегородской области после смерти роженицы в Лысковском районе. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Сюжет о смерти роженицы был показан в эфире одного из региональных телеканалов 25 сентября. По информации СМИ, 22 сентября к роженице были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи, которые якобы не оказали женщине медицинских услуг.

Вскоре после этого роженица была доставлена в Лысковскую центральную районную больницу в состоянии клинической смерти. Женщина скончалась в отделении реанимации.

Следователи СК по региону в рамках доследственной проверки устанавливают все обстоятельства гибели женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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