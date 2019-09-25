Екатеринбург, , 21:17 — REGNUM В Екатеринурге мог возникнуть конфликт между боксёрами, приехавшими на чемпионат мира по боксу-2019. Видеозапись опубликовал telegram-канал Baza.

На видео можно разглядеть словесную перепалку между двумя людьми, которая, предположительно, проходила в отеле «Хаятт». Один из участников конфликта представляется членом Федерации бокса России. Также спортсмены якобы ругаются с сотрудниками «Хаятта».

Конфликт, предполагают местные СМИ, мог перерасти в драку, после которой пришлось разнимать боксёров.

Напомним, Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Город принял более 360 спортсменов из 78 стран мира.

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